Ak by sa voľby do parlamentu konali v polovici februára, vyhrala by strana Progresívne Slovensko. Ukazuje to prieskum agentúry SANEP pre TA3, ktorý prebehol v dňoch 12. až 19. februára 2026 na vzorke 2 300 respondentov.
PS v prieskume získalo podporu 20,1 percenta opýtaných. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o mierny pokles. V prípade, že by sa rozhodli aj nerozhodnutí sympatizanti, ktorí hnutie uvádzajú ako druhú voľbu, jeho výsledok by sa mohol priblížiť k hranici 23 percent.
Druhé miesto by obsadil Smer-SD so ziskom 18,9 percenta, pričom jeho podpora v porovnaní s januárom mierne vzrástla. Potenciál strany sa pohybuje približne na úrovni 22,5 percenta. Tretia by skončila Republika, ktorú by volilo 12,1 percenta respondentov, pričom jej možná podpora môže dosiahnuť asi 14 percent.
Podľa prieskumu by sa do Národnej rady dostalo osem strán
Na štvrtom mieste by skončilo hnutie Slovensko s podporou 8,1 percenta. Nasledovali by HLAS-SD so 7,3 percenta a SaS so ziskom 6,9 percenta.
Parlamentnú hranicu by prekročili aj KDH (6,3 percenta) a Demokrati (5,1 percenta). Naopak, mimo parlamentu by zostali Aliancia – Szövetség so 4,4 percenta, SNS so 4,2 percenta a Sme rodina s podporou 3,2 percenta.
Prieskum zároveň ukázal, že takmer sedem z desiatich opýtaných má jasno, koho by volili. Nerozhodnutých je 13,8 percenta respondentov a 16,9 percenta uviedlo, že by sa volieb nezúčastnili.