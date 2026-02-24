Ak pravidlá porušíte viackrát za rok, nevyhnete sa psychologickým testom.
Na Slovensku vstupujú do platnosti pravidlá pre elektrické kolobežky, ktoré zaraďujeme do novej kategórie malých elektrických vozidiel. Táto zmena prináša jazdcom nové povinnosti, ale aj prísnejšie sankcie za ich porušenie, informuje pravda.
Novela zavádza pre kolobežkárov prísny zákaz jazdy po chodníku. Zároveň platí, že vaše vozidlo nesmie prekročiť maximálnu rýchlosť 25 kilometrov za hodinu.
Hoci výška pokút zostáva rovnaká, štát upravil hranice ich udeľovania. Policajti vám teraz môžu uložiť vysokú pokutu alebo zadržať vodičský preukaz priamo na mieste už pri nižšom prekročení rýchlosti, než doteraz.
- V obci: Ak prekročíte rýchlosť o 31 km/h, hrozí vám sankcia od 250 do 800 eur.
- Mimo obce: Rovnaká pokuta vás čaká pri prekročení limitu o 41 km/h.
Štát sa zameria najmä na opakované priestupky:
- Tretie porušenie pravidiel v jednom roku: Musíte povinne absolvovať psychologické poradenstvo a doškoľovacie kurzy.
- Štvrté porušenie pravidiel v jednom roku: Čaká vás komplexné preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti sedieť za volantom.