Slovenskí hygienici varujú pred kontaminovanou dojčenskou výživou z Nemecka.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR prijal cez európsky systém rýchleho varovania RASFF dôležité upozornenie z Nemecka. Úrady v počiatočnej dojčenskej výžive zistili prítomnosť nebezpečnej látky cereulid. Problémová surovina pochádza z Írska a nachádza sa v produktoch značiek Aptamil a Milumil.
Varovanie sa týka viacerých šarží výrobkov s dátumom minimálnej trvanlivosti od júna 2026 do novembra 2027:
- Aptamil Pronutra (Pre, 1, 2, 3)
- Aptamil Profutura DuoAdvance (Pre, 1, 2)
- Milumil (Pre, 1)
Nemecký predajca Drogerie Müller dodal časť týchto výrobkov aj na slovenský trh. Spoločnosť Danone Bratislava však regionálnym úradom potvrdila, že ona tieto značky v SR nedistribuuje. Spoločnosť Danone Deutschland začala sťahovať produkty z trhu preventívne už 24. januára.
Zdravotné riziká pre dojčatá
Toxín cereulid (produkovaný baktériou Bacillus cereus) vyvoláva najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie a malátnosť. Odborníci však nevylučujú ani závažnejšie vplyvy na zdravie. Príznaky sa môžu objaviť už po 30 minútach (najneskôr do 6 hodín) po kŕmení. U mladších detí môže toxín narušiť rovnováhu solí v tele, čo vedie k nebezpečnej dehydratácii. Vyššiemu riziku čelia najmä novorodenci a deti mladšie ako šesť mesiacov.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva momentálne overujú, či predajcovia výrobky z pultov skutočne stiahli. Ak máte niektorý z uvedených produktov doma, ÚVZ ho neodporúča podávať deťom. Výrobok môžete vrátiť v predajni, kde ste ho zakúpili.