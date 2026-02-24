Podľa Gröhlinga premiér vedome poškodzuje záujmy Slovenska.
Predseda SaS, Branislav Gröhling, podal na premiéra Roberta Fica trestné oznámenie za vlastizradu. Ako hlavný dôvod uviedol na sociálnej sieti Ficovu kolaboráciu s Ruskom. Gröhling zároveň tvrdí, že premiér pripravil Slovensko o peniaze, keď vypol predaj elektriny na Ukrajinu.
„Okrem toho prekročil a zneužil právomoci verejného činiteľa, mohol sa dopustiť vlastizrady, porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločinov proti ľudskosti. Za korupciu si síce Fico a spol. tresty znížili, avšak za tieto trestné činy stále hrozia dlhé roky vo väzení,“ uviedol Gröhling.
Gröhling otvorene označil Fica za ruského kolaboranta, ktorý podľa neho slúži záujmom Vladimira Putina. Upozornil aj na ceny pohonných hmôt, ktoré podľa neho negatívne ovplyvňuje odber ruskej ropy.
Ostro skritizoval aj načasovanie vládnych rozhodnutí vo vzťahu k nášmu východnému susedovi.
„To, že sa Fico rozhodol vypnúť núdzové dodávky elektriny pre Ukrajinu presne na výročie začiatku Putinovej vojny, je už iba vrchol cynizmu a dôkaz toho, že Fico totálne stratil morálny kompas,“ dodal na záver Gröhling.