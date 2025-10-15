Vo výrobku je podozrenie na prekročenie množstva pesticídov.
Obchodný reťazec Billa stiahol z predaja výrobok Grill Party Zelené Jalapeño 270 g. Dôvodom je podozrenie, že produkt obsahuje vyššie ako povolené množstvo rezíduí pesticídov.
Dotknutý výrobok má dátum minimálnej trvanlivosti 23. októbra 2027 a šaržu 2425REWE003. EAN kód produktu je 9008684054938.
Billa informovala, že ide o preventívne opatrenie. Zákazníci môžu výrobok vrátiť v ktorejkoľvek predajni, pričom im bude vrátená plná suma. „Za pochopenie ďakujeme,“ uviedla spoločnosť vo svojom oznámení.
Prečítaj si aj tieto články:
8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
3. októbra 2025 o 8:19 Čas čítania 3:19 Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?