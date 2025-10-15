Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 15. októbra 2025 o 13:22
Čas čítania 0:18

Billa sťahuje z predaja zelené jalapeño. Produkt môže obsahovať nadlimitné množstvo pesticídov

Billa sťahuje z predaja zelené jalapeño. Produkt môže obsahovať nadlimitné množstvo pesticídov
Zdroj: FLICKR/Yusuke Kawasaki

Vo výrobku je podozrenie na prekročenie množstva pesticídov.

Obchodný reťazec Billa stiahol z predaja výrobok Grill Party Zelené Jalapeño 270 g. Dôvodom je podozrenie, že produkt obsahuje vyššie ako povolené množstvo rezíduí pesticídov.

Dotknutý výrobok má dátum minimálnej trvanlivosti 23. októbra 2027 a šaržu 2425REWE003. EAN kód produktu je 9008684054938.

Billa informovala, že ide o preventívne opatrenie. Zákazníci môžu výrobok vrátiť v ktorejkoľvek predajni, pričom im bude vrátená plná suma. „Za pochopenie ďakujeme,“ uviedla spoločnosť vo svojom oznámení.

billa
Zdroj: Billa

