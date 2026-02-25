Počas stredy bude pretrvávať výstraha prvého a druhého stupňa pred vetrom.
Počas stredy (25. 2.) si treba dávať pozor na silný vietor na horách. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje podľa SHMÚ zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo.
Počas stredy bude pretrvávať výstraha prvého a druhého stupňa pred vetrom. Týka sa okresov Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica a Brezno.
Výstraha druhého stupňa platí pre okresy Liptovský Mikuláš a Poprad. Na hrebeňoch hôr tu môže mať vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo znamená víchricu. Výstraha platí od stredy 4.00 h do 20.00 h, niekde až do 21.00 h.