Neprišiel ti energošek? Slovenská pošta informuje, že na začiatku marca plánuje rozoslať zvyšné poukazy, a to podľa zoznamov, ktoré jej poskytol rezort vnútra. Prvú várku poukazov rozposlala od 9. do 20. januára 2026.
Každý poukaz je možné využiť do 45 dní od podania: „Poukazy podané dňa 9. 1. 2026 boli platné do 23. 2. 2026. Poukazy podané 20. 1. 2026 sú platné do 6. 3. 2026. Poukazy distribuované vo februári sú platné v rozsahu 30. 3. 2026 – 2. 4. 2026,“ dodáva Slovenská pošta pre web oPeniazoch.sk.
Podľa akých kritérií posielajú energopoukazy?
Adresná energopomoc je určená pre domácnosti, ktoré majú problém utiahnuť rastúce náklady na energie. Na rozdiel od plošnej pomoci sa poskytuje selektívne – podľa výšky príjmu, počtu členov domácnosti a miesta trvalého pobytu.
Štát nárok vyhodnocuje automaticky z údajov v registroch, takže netreba podávať žiadosť ani preukazovať príjem. V praxi však vyvoláva viacero nejasností, napríklad pri vlastníctve viacerých nehnuteľností, pri prenájmoch alebo keď sa trvalý pobyt nezhoduje s tým, kde ľudia skutočne žijú.