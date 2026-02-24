Štátna pokladnica vďaka tomuto trendu získala na odvodoch takmer 370 miliónov eur.
Slováci v roku 2025 stavili do hazardných hier 26,77 miliardy eur. Prevádzkovatelia im na výhrach vyplatili 25,22 miliardy eur, čo znamená, že hráči v konečnom zúčtovaní prišli o 1,55 miliardy eur. Táto suma predstavuje medziročný nárast o 7,2 %, ako vyplýva z najnovších údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier (URHH).
Hazard priniesol štátu rekordné príjmy. Odvody do rozpočtu dosiahli v roku 2025 sumu 369,9 milióna eur, čo je o takmer 23 miliónov eur viac než v predchádzajúcom roku. Príjmy zaznamenali hlavne v internetových kasínach, ktoré v súčasnosti ovládajú 36,6 % celého trhu. Ich výťažok dosiahol 568,6 milióna eur, z čoho štát na odvodoch získal 151,1 milióna eur.
Generálna riaditeľka úradu Libuša Baranová vysvetľuje tento trend nasledovne: „Predpokladáme, že rast online hazardných hier bude pokračovať aj naďalej. Je to prirodzený dôsledok technologického pokroku, dostupnosti výkonných smartfónov a prakticky neobmedzeného prístupu k internetu.“
Štatistiky za rok 2025 odhalili zásadnú zmenu v správaní spotrebiteľov. Slováci vôbec po prvýkrát prehrali v kamenných herniach a kasínach menej peňazí než v tých virtuálnych.
- Internetové kasína: Výťažok 568,6 milióna eur.
- Kamenné prevádzky: Výťažok 469,3 milióna eur (o takmer 100 miliónov menej ako v online priestore).
Kým kamenné herne zaznamenali prepad výťažku o viac ako 15 %, klasické kasína si, naopak, polepšili o viac ako 40 miliónov eur.
Mierny rast zaznamenali aj ďalšie segmenty:
- Športové stávky: Vykázali nárast o 3,4 % s výťažkom takmer 324 miliónov eur.
- Číselné lotérie: Štátu priniesli na odvodoch viac ako 51 miliónov eur.
Úrad plánuje v budúcnosti posilniť ochranu hráčov a boj proti nelegálnym praktikám. Od januára 2026 navyše nadobudla účinnosť legislatívna zmena, vďaka ktorej úrad získal postavenie hlavného orgánu dohľadu nad ochranou spotrebiteľa v oblasti hazardu.