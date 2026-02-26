Peniaze za diaľničnú známku je možné získať späť len v presne stanovených prípadoch, napríklad pri dvojitej úhrade, chybe v evidenčnom čísle alebo ak vozidlo poplatku nepodlieha.
Peniaze za diaľničnú známku môžeš získať späť len v presne určených prípadoch a na základe podanej žiadosti. Správca výberu úhrady ich vracia bezhotovostne na účet uvedený v žiadosti, ak sú splnené podmienky a doložené všetky potrebné doklady, informuje web eznámka.sk.
V ktorých prípadoch ti vrátia peniaze
Najčastejšie ide o situáciu, keď vodič zaplatí známku na to isté vozidlo viackrát a obdobia ich platnosti sa aspoň čiastočne prekrývajú. Vrátenie je možné aj vtedy, ak bola známka uhradená na vozidlo, ktoré jej úhrade nepodlieha, alebo na vozidlo oslobodené od poplatku. Nárok môže vzniknúť aj pri chybe v evidenčnom čísle, ak bola známka zaplatená na neexistujúce číslo a následne bola chyba opravená a uhradená nová známka.
Aké doklady musíš predložiť
K žiadosti je spravidla potrebné priložiť vyplnené tlačivo, kópiu osvedčenia o evidencii vozidla a potvrdenie o zaplatení. V niektorých prípadoch sa vyžaduje aj potvrdenie o oslobodení alebo potvrdenie o neexistencii evidenčného čísla. Ak doklady nepredložíš, peniaze ti nevrátia.
Žiadosť môžeš podať online cez portál eznamka.sk, poštou alebo osobne. Ak je kompletná a oprávnená, suma bude zaslaná na tvoj účet.