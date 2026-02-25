Ursula von der Leyenová v utorok v Kyjeve vyhlásila, že blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“.
Slovenská republika a Maďarsko v súčasnosti nečelia riziku nedostatku ropy napriek prerušeniu ruských dodávok cez ropovod Družba, vyhlásila v stredu hovorkyňa Európskej komisie (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vďaka alternatívnym zdrojom, ako napríklad Jadranský ropovod vedúci cez Chorvátsko, majú SR a Maďarsko stále dostatočné zásoby, povedala v stredu po rokovaní odborníkov hovorkyňa EK Anna-Kaisa Itkonenová.
„Chorvátsko na stretnutí potvrdilo, že Jadranským ropovodom do Maďarska a na Slovensko prúdi ropa neruského pôvodu. Pre Maďarsko a Slovensko zostáva (Jadranský ropovod) hlavným alternatívnym ropovodom na pokrytie ich potrieb. Ropovod má dostatočnú kapacitu na zvýšenie objemov, aby plne pokryl maďarsko-slovenské potreby,“ konštatovala.
Itkonenová zároveň uviedla, že nie je jasné, čo bude potrebné na presvedčenie Maďarska, aby podporilo 90-miliardovú pôžičku pre Ukrajinu a nový balík sankcií. Rokovania na vysokej úrovni podľa nej však neustále prebiehajú. Šéfka EK Ursula von der Leyenová v utorok v Kyjeve vyhlásila, že blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“.
Výhrady k najnovšiemu balíku sankcií malo aj Slovensko
Maďarsko cez víkend avizovalo, že na pondelňajšom zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci zablokuje 20. balík protiruských sankcií i pôžičku pre Ukrajinu a že ich nepodporí, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.
Výhrady k najnovšiemu balíku sankcií malo aj Slovensko. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára vyjadrilo Slovensko politickú výhradu k prijatiu 20. balíka sankcií proti Rusku, pretože by ich prijatie mohlo ovplyvniť mierové rokovania, ktoré prebiehajú medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi.
Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že opravy na ropovode stále nie sú hotové. Maďarsku odkázal, aby o obnovení dodávok rokovalo s Ruskom, ktoré podľa neho na ropovod opakovane útočilo.