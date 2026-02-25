Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
včera 25. februára 2026 o 21:45
Čas čítania 1:03

AKTUÁLNE: Vo Vysokých Tatrách padla lavína. Hlásia dve obete

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
AKTUÁLNE: Vo Vysokých Tatrách padla lavína. Hlásia dve obete
Zdroj: TASR - František Iván

Dvaja lyžiari neprežili.

Pád lavíny v Mengusovskej doline vo Vysokých Tatrách si vyžiadal životy dvoch lyžiarov. Letecká záchranná služba Air -Transport Europe (ATE) o tom informuje na sociálnej sieti.

Záchranársky vrtuľník bol v stredu popoludní vyžiadaný k zásahu po nahlásenom páde lavíny v Mengusovskej doline. Posádka po pristátí v Starom Smokovci na palubu zobrala horských záchranárov. Spoločne smerovali k miestu udalosti - Nižnej Popradskej štrbine.

„Podľa svedkov, ktorí lavínu nahlásili, išlo o dvoch lyžiarov. Jedného z mužov sa podarilo spod snehu vykopať, no bez prítomnosti životných funkcií. Svedkovia okamžite začali laickú resuscitáciu, po príchode záchranárov pokračovala rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia pod vedením lekára. Napriek maximálnemu úsiliu sa mužovi, žiaľ, nepodarilo obnoviť spontánny obeh a lekár musel na mieste konštatovať úmrtie,“ informuje ATE.

Druhý lyžiar zostal naďalej zasypaný. Pomocou lavínového vyhľadávača sa ho záchranárom podarilo lokalizovať a následne vykopať spod snehu.

„Žiaľ, zranenia, ktoré utrpel pri páde a následnom zasypaní, boli nezlučiteľné so životom. Aj v tomto prípade mohol lekár už len konštatovať smrť,“ spresnili leteckí záchranári.

 

Vzhľadom na zvýšené lavínové nebezpečenstvo ATE apeluje na všetkých návštevníkov hôr, aby dôkladne zvážili svoj pohyb vo vysokohorskom teréne, najmä v oblastiach označených ako rizikové. Vplyvom pretrvávajúceho teplého počasia možno očakávať ďalšie zhoršovanie lavínovej situácie.

Horská záchranná služba upozorňuje návštevníkov hôr, že vo Vysokých a Západných Tatrách nad pásmom lesa trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo (3.stupeň). „V posledných dňoch evidujeme viacero veľkých samovoľných lavín. Situácia sa bude vplyvom oteplenia a slnečného počasia zhoršovať. Objaviť sa môžu ďalšie samovoľné lavíny. Z tohto dôvodu neodporúčame pohyb na svahoch so sklonom nad 30°, ale aj pod nimi, v dráhe možných lavín,“ uviedli na sociálnej sieti horskí záchranári.

Tatry
Zdroj: TASR - Michal Svítok
24. februára 2026 o 11:41 Čas čítania 0:30 Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
24. februára 2026 o 5:55 Čas čítania 0:41 Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
25. februára 2026 o 17:52 Čas čítania 0:31 Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 17:52
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
pred hodinou
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
pred 2 hodinami
Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti
Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti
včera o 18:34
Európska únia posiela odkaz Ficovi a Orbánovi. Blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“
Európska únia posiela odkaz Ficovi a Orbánovi. Blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“
včera o 08:06
Slovensko potrápi silný vietor. Výstraha platí pre tieto okresy (+mapa)
Slovensko potrápi silný vietor. Výstraha platí pre tieto okresy (+mapa)
pred 2 dňami
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
pred 2 dňami
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
pred 2 dňami
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
včera o 17:52
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
včera o 08:06
Slovensko potrápi silný vietor. Výstraha platí pre tieto okresy (+mapa)
Slovensko potrápi silný vietor. Výstraha platí pre tieto okresy (+mapa)
21. 2. 2026 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
21. 2. 2026 14:00
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
pred 2 dňami
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
19. 2. 2026 11:01
V Bratislave sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Je nebezpečné pre staršie psy a šteňatá
V Bratislave sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Je nebezpečné pre staršie psy a šteňatá
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lifestyle news
Obľúbená turistická destinácia Slovákov zvyšuje turistickú daň. Noc v hoteli sa predraží o desiatky eur
pred 32 minútami
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
pred hodinou
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
včera o 18:17
10 najväčších filmových otáznikov, nad ktorými si dodnes láme hlavu každý. Odpovede na niektoré z nich ťa prekvapia
včera o 16:11 1
Šmolki prijal ďalšiu výzvu vo Fight Night Challenge. Hviezdu z 13K čaká zápas dvojíc
včera o 15:18
Robert De Niro sa rozplakal v podcaste. Prehovoril o strachu a rozdelenej Amerike
včera o 14:31
Teraz sa môžeš ubytovať v chate z Heated Rivalry. Luxusná rezidencia je v ponuke na Airbnb
včera o 13:45
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
včera o 12:47
VIDEO: GTA po turecky. Muž v Kayseri vykradol zlatníctvo a ušiel na oslovi
včera o 11:19
Slovensko Všetko
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
pred hodinou
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Pri príliš nízkej alebo naopak vysokej mzde sa bonus môže krátiť, prípadne zaniknúť.
AKTUÁLNE: Nehoda vlaku a vozidla na východe Slovenska si vyžiadala dve obete
včera o 17:11
AKTUÁLNE: Nehoda vlaku a vozidla na východe Slovenska si vyžiadala dve obete
TABUĽKA: Nájmy v slovenských mestách znova vzrástli. Pozri si, kde si priplatíš najviac
včera o 18:29
TABUĽKA: Nájmy v slovenských mestách znova vzrástli. Pozri si, kde si priplatíš najviac
Európska únia posiela odkaz Ficovi a Orbánovi. Blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“
včera o 18:34
Európska únia posiela odkaz Ficovi a Orbánovi. Blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
včera o 17:52
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
Český reťazec My Food skrachoval. Na Slovensku po ňom ostali len dlhy
včera o 17:32
Český reťazec My Food skrachoval. Na Slovensku po ňom ostali len dlhy
Slovensko Všetko
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
pred hodinou
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
včera o 17:11
AKTUÁLNE: Nehoda vlaku a vozidla na východe Slovenska si vyžiadala dve obete
včera o 21:45
AKTUÁLNE: Vo Vysokých Tatrách padla lavína. Hlásia dve obete
Zahraničie Všetko
Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti
pred 2 hodinami
Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti
pred 3 hodinami
Island plánuje usporiadať referendum o EÚ. Reaguje na ruskú agresiu aj kroky USA
včera o 19:14
Dráma na univerzite v Brne: Polícia zasahovala kvôli študentovi
Ekonomika Všetko
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
pred hodinou
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
včera o 18:29
TABUĽKA: Nájmy v slovenských mestách znova vzrástli. Pozri si, kde si priplatíš najviac
21. 2. 2026 6:55
Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta
dnes o 05:47
Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta
Mnohí vodiči v praxi nevedia, ako presne postupovať: kedy stačí spísať záznam o nehode, kedy je potrebné volať políciu a aké následky hrozia, ak vodič z miesta odíde.
NBS varuje pred „gréckou cestou“. Slabý rast, rastúci dlh a riziko tvrdšej konsolidácie menia vyhliadky slovenskej ekonomiky
včera o 07:00
NBS varuje pred „gréckou cestou“. Slabý rast, rastúci dlh a riziko tvrdšej konsolidácie menia vyhliadky slovenskej ekonomiky
Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor)
pred 2 dňami
Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor)
Dôležité dátumy v roku 2026: Prehľad kľúčových termínov pre dane, odvody, sociálne dávky a povinnosti počas roka
pred 3 dňami
Dôležité dátumy v roku 2026: Prehľad kľúčových termínov pre dane, odvody, sociálne dávky a povinnosti počas roka
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
pred 4 dňami
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia