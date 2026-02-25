AKTUÁLNE: Vo Vysokých Tatrách padla lavína. Hlásia dve obete

Dvaja lyžiari neprežili.
Pád lavíny v Mengusovskej doline vo Vysokých Tatrách si vyžiadal životy dvoch lyžiarov. Letecká záchranná služba Air -Transport Europe (ATE) o tom informuje na sociálnej sieti.
Záchranársky vrtuľník bol v stredu popoludní vyžiadaný k zásahu po nahlásenom páde lavíny v Mengusovskej doline. Posádka po pristátí v Starom Smokovci na palubu zobrala horských záchranárov. Spoločne smerovali k miestu udalosti - Nižnej Popradskej štrbine.
„Podľa svedkov, ktorí lavínu nahlásili, išlo o dvoch lyžiarov. Jedného z mužov sa podarilo spod snehu vykopať, no bez prítomnosti životných funkcií. Svedkovia okamžite začali laickú resuscitáciu, po príchode záchranárov pokračovala rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia pod vedením lekára. Napriek maximálnemu úsiliu sa mužovi, žiaľ, nepodarilo obnoviť spontánny obeh a lekár musel na mieste konštatovať úmrtie,“ informuje ATE.
Druhý lyžiar zostal naďalej zasypaný. Pomocou lavínového vyhľadávača sa ho záchranárom podarilo lokalizovať a následne vykopať spod snehu.
„Žiaľ, zranenia, ktoré utrpel pri páde a následnom zasypaní, boli nezlučiteľné so životom. Aj v tomto prípade mohol lekár už len konštatovať smrť,“ spresnili leteckí záchranári.
Vzhľadom na zvýšené lavínové nebezpečenstvo ATE apeluje na všetkých návštevníkov hôr, aby dôkladne zvážili svoj pohyb vo vysokohorskom teréne, najmä v oblastiach označených ako rizikové. Vplyvom pretrvávajúceho teplého počasia možno očakávať ďalšie zhoršovanie lavínovej situácie.
Horská záchranná služba upozorňuje návštevníkov hôr, že vo Vysokých a Západných Tatrách nad pásmom lesa trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo (3.stupeň). „V posledných dňoch evidujeme viacero veľkých samovoľných lavín. Situácia sa bude vplyvom oteplenia a slnečného počasia zhoršovať. Objaviť sa môžu ďalšie samovoľné lavíny. Z tohto dôvodu neodporúčame pohyb na svahoch so sklonom nad 30°, ale aj pod nimi, v dráhe možných lavín,“ uviedli na sociálnej sieti horskí záchranári.