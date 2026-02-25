Podľa informácií polície sa nikto nezranil.
Polícia v Brne zasahovala na Masarykovej univerzite po tom, ako policajtom oznámili, že si chce jeden zo študentov ublížiť.
Hliadky dorazili priamo do budovy Fakulty sociálnych štúdií a začali okamžite pátrať. Osobu našli a bezodkladne odovzdali do starostlivosti záchranárov, ktorí sa postarali o jej bezpečie. Polícia potvrdila, že v súčasnej chvíli nič neohrozuje ostatných študentov ani verejnosť.
Podľa CNN iPrima News malo ísť o jedného zo zahraničných študentov anglického programu. Incident nebol spojený s násilným útokom iných osôb, ale s obavami o psychický stav a bezpečnosť jednotlivca.
Psychologickú a ďalšiu pomoc poskytuje:
– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566
– Online poradňa Ligy za duševné zdravie
– Online poradňa pre mladých IPčko
– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie a pre ľudí, ktorí im chcú pomôcť: 0800 212 212
– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, Adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj
– V prípade ohrozenia volaj 158 alebo 112, na číslo 112 môžeš poslať aj sms správu.
