Petra Korčoková
dnes 25. februára 2026 o 19:14
Čas čítania 0:38

Dráma na univerzite v Brne: Polícia zasahovala kvôli študentovi

Dráma na univerzite v Brne: Polícia zasahovala kvôli študentovi
Zdroj: Masarykova univerzita

Podľa informácií polície sa nikto nezranil.

Polícia v Brne zasahovala na Masarykovej univerzite po tom, ako policajtom oznámili, že si chce jeden zo študentov ublížiť.

Hliadky dorazili priamo do budovy Fakulty sociálnych štúdií a začali okamžite pátrať. Osobu našli a bezodkladne odovzdali do starostlivosti záchranárov, ktorí sa postarali o jej bezpečie. Polícia potvrdila, že v súčasnej chvíli nič neohrozuje ostatných študentov ani verejnosť.

Podľa CNN iPrima News malo ísť o jedného zo zahraničných študentov anglického programu. Incident nebol spojený s násilným útokom iných osôb, ale s obavami o psychický stav a bezpečnosť jednotlivca.

Psychologickú a ďalšiu pomoc poskytuje:
– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566
Online poradňa Ligy za duševné zdravie
Online poradňa pre mladých IPčko
– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie a pre ľudí, ktorí im chcú pomôcť: 0800 212 212
– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, Adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj
– V prípade ohrozenia volaj 158 alebo 112, na číslo 112 môžeš poslať aj sms správu.
whatsapp, samovražda, duševné zdravie
Zdroj: Unsplash/Christian Erfurt, Asterfolio
19. februára 2026 o 7:10 Čas čítania 0:26 EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce
24. februára 2026 o 5:55 Čas čítania 0:41 Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
25. februára 2026 o 13:56 Čas čítania 1:45 Rusko posiela do Európy vlny migrantov. Prechádzajú cez podzemné tunely z Bieloruska, tvrdí Varšava Rusko posiela do Európy vlny migrantov. Prechádzajú cez podzemné tunely z Bieloruska, tvrdí Varšava
