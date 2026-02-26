Hlavné témy
TASR
dnes 26. februára 2026 o 7:46
Čas čítania 0:30

Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti

Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti
Zdroj: TASR/AP/Darko Vojinovic

Útoky si podľa ukrajinských úradov vyžiadali najmenej 23 zranených vrátane dieťaťa a odohrali sa v deň rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve.

Poľská armáda vo štvrtok ráno informovala, že z dôvodu ruských raketových a dronových útokov Poľsko vyslalo do vzduchu svoje i spojenecké stíhačky. Nasadené bolo aj lietadlo včasného varovania. 

Aktivovali najvyšší stupeň pohotovosti

Pre pozemné systémy protivzdušnej obrany a rádiolokačné systémy bol aktivovaný najvyšší stupeň pohotovosti. Poľské velenie dodalo, že tieto opatrenia majú preventívny charakter a sú zamerané na zabezpečenie ochrany vzdušného priestoru, najmä v oblastiach susediacich s potenciálne ohrozenými územiami na Ukrajine

Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá boli v noci na štvrtok opäť vystavené masívnym raketovým a dronovým útokom. Podľa najnovších informácií si tieto útoky vyžiadali najmenej 23 zranených vrátane jedného sedemročného dieťaťa.

Ruská armáda podnikla túto vlnu útokov v deň, keď sa v Ženeve uskutočnia rokovania ukrajinských a amerických vyjednávačov zameraných na ukončenie vojny s Ruskom.

stihačka
Zdroj: TASR/AP
