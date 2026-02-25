Firma neprežila a zo zvyškov dlhov sa už veľa nezaplatí.
Český reťazec My Food mal na Slovensku pôvodne veľké plány, nakoniec však skrachoval a zanechal za sebou množstvo dlhov. Na Slovensko prišiel ešte v roku 2018. Prvú predajňu otvoril v nákupnom centre Central v Bratislave a hneď nato sa otvorila aj druhá v Auparku. Značka mala úspech v Českej republike po spojení s reťazcom Sklizeno, kde fungovalo viac ako 20 predajní.
Aj keď My Food lákal zákazníkov, realita bola iná, firma sa nikdy nedostala do zisku, informuje SME. Už prvé hospodárske výsledky ukázali straty, ktoré rástli rok od roku. V roku 2019 dosiahli stratu cez 420-tisíc eur a situáciu ešte zhoršila pandémia, ktorá znížila tržby a znemožnila plánovaný rast.
V roku 2020 tak firma požiadala súd o konkurz – proces, ktorý mal riešiť jej dlhy a záväzky. Prebiehal však celé roky.
Konkurz skončil – a dlhy ostali
Len nedávno súd rozhodnutie uzavrel. Firma nemala dostatok majetku, aby pohľadávky veriteľov uspokojila. Inými slovami: predajňa už nemala čo predať, a tak zostali dlhy bez veľkej nádeje na návrat.
V súpise pohľadávok figurovali dokonca aj nákupné centrá Aupark a Central, zdravotné poisťovne či finančné úrady. Majetok, ktorý sa predal, priniesol len skromných pár desiatok tisíc eur, čo je voči záväzkom veľmi málo.