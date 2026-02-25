TABUĽKA: Nájmy v slovenských mestách znova vzrástli. Pozri si, kde si priplatíš najviac

Najviac zdraželi nájmy za 1-izbové byty.
Slováci za priemerný nájom aktuálne zaplatia 749 eur. Spomedzi najväčších miest najviac zdražela Bratislava, kde ľudia platia za nájom v priemere takmer 970 eur mesačne.
Vyššie ceny hlásia aj Košice či Banská Bystrica. V niektorých mestách síce nájmy mierne klesli, no nejde o nič, čo by zrazu spravilo bývanie výrazne dostupnejším. Najlacnejšie byty sú stále v Trenčíne, informuje Deloitte Rent Index.
Zaujímavé však je, že najrýchlejšie rastú ceny menších bytov. Tie totiž tvoria najväčší dopyt medzi mladými ľuďmi, pármi či študentmi, ktorí nechcú alebo nemôžu platiť za veľký byt.
Ktoré byty zdraželi najviac?
- 1-izbové byty: +6,1 %
- 2-izbové byty: +0,6 %
Prečo ceny nájmov rastú?
- 1. Záujem o malé byty
- 2. Málo voľných bytov
- 3. Slabší záujem o veľké byty mimo centier veľkých miest
