Referendum by sa mohlo uskutočniť už v auguste.
Island v nasledujúcich mesiacoch usporiada referendum o obnovení rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie, potvrdila v stredu vo Varšave islandská premiérka Kristrún Frostadóttir. Informuje o tom agentúra Reuters.
„V priebehu najbližších mesiacov budeme mať referendum o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou,“ povedala predsedníčka islandskej vlády po stretnutí s poľským premiérom Donaldom Tuskom.
Občania si podľa jej slov želajú užšiu integráciu s Úniou pri zachovaní svojej osobitnej identity. „Máme veľa spoločného a myslím si, že zdieľame názor na dôležitosť spoločného chápania odlišnosti každej krajiny v Európe, ale aj na potrebu spojiť sa ako skupina,“ podotkla.
EÚ je podľa Tuska stále najlepšie miesto na svete
Pripravované kroky Islandu podľa Tuska dokazujú, že EÚ je naďalej atraktívna. „Počul som toľko vyhlásení, že Európa je na pokraji kolapsu, ale to nie je pravda. Stále je to najlepšie miesto na svete, vrátane Islandu, Island je Európa,“ vyhlásil. Podľa neho je európska integrácia kľúčová pre bezpečnosť kontinentu a Únia by mala hľadať ďalšie spôsoby, ako posilniť spoluprácu.
Pôvodne sa očakávalo, že referendum sa uskutoční až v roku 2027, no podľa pondelkovej správy portálu Politico by sa mohlo zorganizovať už v auguste tohto roka. Ak Islanďania podporia obnovenie prístupových rokovaní, mohli by vstúpiť do eurobloku skôr ako ktorákoľvek iná kandidátska krajina, uviedol jeden zo zdrojov z prostredia EÚ.
Proces pristúpenia však môže naraziť na niektoré politické prekážky, upozornil pre Politico bývalý islandský prezident Gudni Jóhannesson. Najväčšou potenciálnou prekážkou je otázka rybolovu, kľúčového odvetvia islandského hospodárstva, ktoré bolo veľkým problémom aj pri poslednom kole rokovaní.
Rast životných nákladov aj strach z Ruska a USA
Island požiadal o členstvo v EÚ v júli 2009. Prístupové rokovania sa začali o rok neskôr, avšak na žiadosť Reykjavíku boli v decembri 2013 pozastavené. V marci 2015 Island požiadal, aby sa nepovažoval za kandidátsku krajinu, čo Rada EÚ vzala na vedomie.
Island je však súčasťou jednotného trhu EÚ, schengenského priestoru bez hraníc a Európskeho združenia voľného obchodu. Je tiež členom NATO.
V posledných rokoch sa záujem o vstup do EÚ opäť zvýšil, čo podľa Reuters ovplyvnili rastúce životné náklady a pretrvávajúca vojna na Ukrajine. Popularitu získal aj po nedávnom zvýšenom záujme Spojených štátov o Grónsko a vyjadreniach amerických predstaviteľov na adresu Islandu.