Pripravené sú obchádzkové trasy, vodiči by mali počítať s obmedzeniami.
Modernizácia diaľnice D2 pri Bratislave pokračuje ďalšou etapou. Práce sa tento rok zamerajú najmä na úpravu stredového deliaceho pásu, pričom súčasťou projektu bude aj demontáž portálov nad diaľnicou, modernizácia verejného osvetlenia a výstavba nových konštrukcií dopravného značenia, informuje Národná diaľničná spoločnosť na sociálnej sieti.
V súvislosti s prácami budú počas posledného februárového víkendu platiť nočné uzávery úseku medzi tunelom Sitina a križovatkou Bory. Diaľnica bude uzavretá z piatka 27. februára od 22:00 do soboty rána a následne zo soboty 28. februára od 22:00 do nedele rána.
V smere na Brno bude možné zísť z diaľnice pri čerpacej stanici za tunelom Sitina a pokračovať cez Lamačskú cestu smerom na Záhorskú Bystricu. V smere na Bratislavu vodiči zídu v križovatke Lamač (Diamant), prejdú cez Lamač a na D2 sa opäť napoja pri Patrónke. Vodičom sa odporúča sledovať dočasné dopravné značenie a počítať s obmedzeniami.