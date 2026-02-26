Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 26. februára 2026 o 11:17
Čas čítania 0:36

Koniec februára prinesie slnko a príjemné teploty. Pozri si, aké počasie nás čaká cez víkend

Koniec februára prinesie slnko a príjemné teploty. Pozri si, aké počasie nás čaká cez víkend
Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Rátať treba len s chladnejšími ránami a miestami hmlou.

Záver februára a začiatok marca prinesú na Slovensko prevažne jasné až polojasné počasie. Od piatka do nedele bude prevažovať stabilná situácia s vyšším tlakom vzduchu a prílevom teplejšieho vzduchu od juhozápadu, informuje SHMÚ.

Čaká nás pokojný a slnečný víkend s postupným oteplením

Piatok (27. 2.) prinesie jasno až polojasno, miestami môže byť prechodne viac oblakov. V noci a dopoludnia sa najmä v nižších polohách môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň sa výraznejšie oteplí na 9 až 14 °C, na severovýchode môže byť okolo 7 °C. Vietor bude slabý.

Sobota (28. 2.) bude opäť prevažne slnečná. Ráno sa lokálne môže vyskytnúť hmla, no počas dňa bude jasno až polojasno. Denné teploty vystúpia na príjemných 10 až 15 °C. Vietor zostane slabý, na západe môže byť cez deň mierny.

Nedeľa (1. 3.) prinesie podobný charakter počasia. Očakáva sa jasno až polojasno, ráno ojedinele hmla. Denné teploty sa dostanú na 10 až 16 °C.

počasie, graf
Zdroj: SHMU.sk
jar, počasie
Zdroj: TASR/Dano Veselský
Súvisiace témy:
Slovensko Počasie
