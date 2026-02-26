Rátať treba len s chladnejšími ránami a miestami hmlou.
Záver februára a začiatok marca prinesú na Slovensko prevažne jasné až polojasné počasie. Od piatka do nedele bude prevažovať stabilná situácia s vyšším tlakom vzduchu a prílevom teplejšieho vzduchu od juhozápadu, informuje SHMÚ.
Čaká nás pokojný a slnečný víkend s postupným oteplením
Piatok (27. 2.) prinesie jasno až polojasno, miestami môže byť prechodne viac oblakov. V noci a dopoludnia sa najmä v nižších polohách môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň sa výraznejšie oteplí na 9 až 14 °C, na severovýchode môže byť okolo 7 °C. Vietor bude slabý.
Sobota (28. 2.) bude opäť prevažne slnečná. Ráno sa lokálne môže vyskytnúť hmla, no počas dňa bude jasno až polojasno. Denné teploty vystúpia na príjemných 10 až 15 °C. Vietor zostane slabý, na západe môže byť cez deň mierny.
Nedeľa (1. 3.) prinesie podobný charakter počasia. Očakáva sa jasno až polojasno, ráno ojedinele hmla. Denné teploty sa dostanú na 10 až 16 °C.