Po náraze vypukol požiar a vlaková doprava je čiastočne obmedzená.
Na železničnom priecestí v Nových Zámkoch sa vo štvrtok zrazil vlak s kamiónom. Vodič nákladného auta zomrel. Vo vlaku bolo podľa prvotných informácií 17 osôb, z ktorých šesť utrpelo zranenia. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k zrážke s nákladným vozidlom. Následkom nárazu vypukol požiar kamióna aj vlaku,“ priblížila polícia. Vodič kamióna zostal zakliesnený v kabíne. „Aj napriek snahe záchranných zložiek sa mužovi nepodarilo zachrániť život,“ doplnila. Zranených previezli na ošetrenie do nemocnice.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje na sociálnej sieti, že osobný vlak z Nitry do Nových Zámkov a v opačnom smere, ako aj z Nových Zámkov do Levíc pôjdu odklonom cez stanicu Palárikovo. Stanicu Bánov z technických dôvodov neobsluhujú.