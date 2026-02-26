Odborníci upozorňujú, že ide o mimoriadne nákazlivé ochorenie, ktoré sa šíri vzduchom a môže spôsobiť vážne komplikácie.
V posledných týždňoch zaznamenali viaceré európske krajiny nárast prípadov osýpok. Ochorenie sa šíri napríklad vo Veľkej Británii, Španielsku, Taliansku, Rumunsku, Poľsku aj Česku, informuje tn.cz.
Osýpky patria medzi vysoko nákazlivé vírusové ochorenia
Vírus sa prenáša vzduchom a v uzavretom priestore môže pretrvávať až dve hodiny po tom, čo infikovaná osoba miestnosť opustí.
Ochorenie sa zvyčajne začína kašľom, horúčkou a začervenanými očami. Neskôr sa objaví typická vyrážka. Inkubačná doba je približne 7 až 21 dní. V niektorých prípadoch môžu osýpky viesť k zápalu pľúc, poškodeniu mozgu alebo dokonca k úmrtiu, informuje web SZU.
Epidemiológovia vyzývajú verejnosť, aby situáciu nepodceňovala, keďže ochorenie má sezónny výskyt najmä koncom zimy a začiatkom jari.