Dôchodcovia, ktorí si popri dôchodku privyrábajú, môžu získať späť daň, ktorú im zamestnávateľ počas roka zrazil. Musia však podať daňové priznanie a ich celkový ročný príjem nesmie presiahnuť 2876,90 eura.
Ak mal pracujúci dôchodca za minulý rok zdaniteľné príjmy vyššie ako 50 % nezdaniteľnej časti základu dane, teda 2876,90 eura, má povinnosť podať daňové priznanie.
„Do úhrnu zdaniteľných príjmov sa zahŕňajú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené, napríklad príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, predaja či prenájmu nehnuteľnosti a podobne,“ vysvetlila daňová poradkyňa a členka SKDP Dagmar Bednáriková.
Na čo si dať pozor pri nezdaniteľnej časti
Rozdiel oproti iným daňovníkom je v tom, že pracujúci dôchodcovia si nemôžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, prípadne len obmedzene. Závisí to od výšky dôchodku a obdobia jeho poberania.
Daňové priznanie sa oplatí podať aj dobrovoľne
Ak dôchodca zarobil menej ako 2876,90 eura a zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň, môže ich dostať späť. „Vznikne im preplatok na dani a všetky preddavky sa im tak vrátia,“ uviedla Bednáriková.
Ročné zúčtovanie od zamestnávateľa na to nestačí. „Zamestnávateľ nemôže vrátiť daň, tá sa v tomto prípade vyrubuje len daňovým priznaním, nie ročným zúčtovaním. Preddavky im budú vrátené aj v tom prípade, aj keby nemali nárok na NČZD. Ide o legálnu možnosť, ktorú môžu využiť a získať tak až stovky eur za rok,“ dodala.
Ako požiadať o vrátenie preplatku
V daňovom priznaní je potrebné zaškrtnúť možnosť „Žiadam o vrátenie preplatku“. Daňový úrad má na vyplatenie 40 dní od termínu na podanie priznania. Ak mal senior len dôchodok a žiadny iný príjem, daňové priznanie podávať nemusí.