Rekordne vysoké penzie v Poľsku dostávajú ľudia, ktorí pracovali viac než šesť desaťročí a do dôchodku odišli vo veľmi vysokom veku.
Poľské úrady zverejnili údaje o najvyšších starobných dôchodkoch v krajine. Absolútny rekord drží senior zo Sliezska, ktorý po 67 odpracovaných rokoch odišiel do penzie vo veku 86 rokov. Mesačne poberá viac ako 51-tisíc zlotých, čo predstavuje približne 12 000 eur v hrubom, informuje o tom web Onet.pl.
Druhý najvyšší dôchodok patrí mužovi z Varšavy, ktorý pracoval takmer 60 rokov a do dôchodku odišiel ako 85-ročný. Mesačne dostáva vyše 10-tisíc eur. Najvyššiu ženskú penziu poberá seniorka z Bydhošte – po 61 rokoch práce jej priznali dôchodok vo výške približne 9 500 eur.
Podľa poľskej sociálnej poisťovne sú tieto vysoké sumy výsledkom dlhoročného platenia odvodov a neskorého odchodu do dôchodku.
Na Slovensku sú dôchodky výrazne nižšie
Od januára 2026 sa minimálna penzia zvýšila na 412 eur mesačne pri 30 odpracovaných rokoch. S vyšším počtom rokov poistenia suma rastie, pri 65 rokoch môže dosiahnuť viac než 830 eur.