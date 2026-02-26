Prevádzkovateľ však tvrdí, že výherný lístok bol majetkom firmy a o tom, komu peniaze pripadnú, rozhodne súd.
Na čerpacej stanici Circle K v americkej Arizone vznikol spor o jackpot v hodnote 12,8 milióna dolárov. Výherný tiket hry The Pick bol medzi lístkami, ktoré si pôvodne objednal zákazník, no časť z nich napokon nezaplatil a nechal ich na predajni, informoval web AZ Family.
Zamestnanec si balík kúpil až po žrebovaní
Podľa žaloby si zamestnanec stanice po žrebovaní kúpil balík nepredaných tiketov za desať dolárov. Medzi nimi sa nachádzal aj výherný lístok s číslami 3, 13, 14, 15, 19 a 26. Prevádzkovateľ pobočky však tvrdí, že keďže tiket nebol riadne predaný zákazníkovi, stal sa majetkom predajcu, a preto si na výhru nemôže nárokovať zamestnanec.
Podľa ďalších informácií zákazník požiadal o tikety v hodnote 85 dolárov, no zaplatil len 60 dolárov. Zvyšné vytlačené lístky zostali na pulte až do nasledujúceho dňa. Práve to je kľúčové pre otázku, či bol výherný tiket vôbec platne uvedený do predaja, píše magazín People.
O výhre rozhodne súd
O tom, kto si napokon odnesie jackpot, rozhodne súd v okrese Maricopa. Arizona Lottery označila situáciu za mimoriadnu a uviedla, že si na podobný prípad vo svojej histórii nespomína. Oprávnený výherca si musí nárok na výplatu uplatniť najneskôr do 23. mája 2026.