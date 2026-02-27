Na Slovensku zatiaľ podobný krok neplánujú.
Vo viacerých britských supermarketoch začala miznúť čokoláda. Reťazce ako Tesco či Coop preto pristúpili k nezvyčajnému kroku. Vybrané sladkosti uzamykajú do priehľadných plastových krabíc, informuje The Mirror.
Zákazník, ktorý si chce tovar kúpiť, musí požiadať zamestnanca predajne, aby box odomkol. Podľa odborníkov za tým stojí rastúci nelegálny obchod s čokoládou. Tá sa údajne stala novým cieľom organizovaných skupín, ktoré sa v minulosti zameriavali napríklad na kávu, syr či žiletky.
Slovenské Tesco pre tvnoviny.sk uviedlo, že ochranné opatrenia využíva len pri vybraných produktoch. Rovnaký systém ako vo Veľkej Británii v súčasnosti zaviesť neplánujú.
