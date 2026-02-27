Liek slúži výlučne na diagnostické účely u detí aj dospelých.
ŠÚKL nariadil stiahnutie lieku Urografin 76 %, sol inj 10x20 ml, z trhu. Opatrenie sa týka všetkých šarží a vzťahuje sa na distribútorov, lekárne aj zdravotnícke zariadenia.
Dôvodom je zistený kvalitatívny nedostatok, prítomnosť nitrozamínovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit. Stiahnutie má preventívny charakter a je zamerané na ochranu zdravia pacientov.
Liek sa používa ako kontrastná látka pri rôznych röntgenových a zobrazovacích vyšetreniach. Slúži výlučne na diagnostické účely u detí aj dospelých.
Podľa ŠÚKL-u nebude poskytovanie zdravotnej starostlivosti ohrozené, keďže na trhu sú dostupné iné kontrastné látky. O výbere vhodnej náhrady rozhodne lekár alebo rádiológ.