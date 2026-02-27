Premiér Robert Fico tvrdí, že potrubie je funkčné.
Slovensko a Maďarsko navrhnú zriadenie inšpekčnej skupiny k preskúmaniu poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že sa na tom dohodol s maďarským predsedom vlády Viktorom Orbánom.
Spoločná iniciatíva Slovenska a Maďarska
„Keďže máme informácie, že ropovod je funkčný, tak je dohoda s maďarským premiérom, že budeme navrhovať inšpekčnú skupinu. Tá by mala byť zložená z predstaviteľov Slovenska, Maďarska, ale aj z predstaviteľov Európskej komisie (EK). Dovolené by jej malo byť navštíviť miesto na ropovode Družba, o ktorom tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, že je poškodené a neumožňuje tranzit ropy,“ uviedol Fico.
Návrh chcú predložiť Európskej komisie
„Budeme žiadať o čo najrýchlejšie vycestovanie inšpekčnej technickej skupiny,“ doplnil slovenský premiér. Opätovne deklaroval, že SR má informácie, že ropovod nie je poškodený. Tvrdí, že ich má aj maďarská strana. Upozornil pri tom na to, že obhliadku miesta poškodenia neumožnili slovenskému veľvyslancovi v Kyjeve ani veľvyslancovi Európskej únie.
Fico avizuje telefonát so Zelenským
Fico zároveň potvrdil, že v piatok má so Zelenským k tranzitu ropy telefonovať. Obáva sa, že príde k ďalšiemu posunutiu termínu spustenia ropovodu Družba do prevádzky. Avizoval, že ukrajinskej hlave štátu chce položiť niekoľko otázok. „Myslím si, že je to nezmyselné, ideologické a škodlivé rozhodnutie, pokiaľ ide o Slovensko a Maďarsko,“ dodal s tým, že o obsahu telefonátu bude informovať.