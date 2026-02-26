Hlavné témy
TASR
dnes 26. februára 2026 o 14:23
Čas čítania 1:03

Orbán varuje pred možným útokom z Ukrajiny. Energetickú infraštruktúru má strážiť armáda

1
Orbán varuje pred možným útokom z Ukrajiny. Energetickú infraštruktúru má strážiť armáda
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval, že sťažnosti má Budapešť smerovať na Moskvu, keďže potrubia opakovane ničí Rusko.

Maďarský premiér Viktor Orbán nariadil zvýšenú ochranu kritickej energetickej infraštruktúry v krajine. Informoval o tom vo videu, ktoré v stredu zverejnil na svojej facebookovej stránke.


Po zasadnutí Rady národnej obrany Orbán vo videu uviedol, že Maďarsko nedostáva dodávky ropy cez ropovod Družba od 27. januára.

„Z informácií je zrejmé, že toto bezprecedentné zastavenie má skôr politické než technické dôvody; ukrajinská vláda vyvíja tlak na Maďarsko a Slovensko prostredníctvom ropnej blokády,“ povedal Orbán. Dodal, že správy národných bezpečnostných služieb naznačujú „ďalšie kroky Ukrajiny na narušenie maďarského energetického systému“.

Vláda posilňuje ochranu kľúčových zariadení

„Preto som nariadil posilnenie ochrany kritickej energetickej infraštruktúry. To znamená umiestnenie vojakov a vybavenia okolo kľúčových energetických zariadení, aby sa predišlo útokom,“ povedal maďarský premiér.

Dodal, že sa zvýši prítomnosť polície v elektrárňach, u distribútorov a riadiacich zariadeniach. „Nariadil som tiež zákaz lietania s dronmi v župe Szabolcs-Szatmár-Bereg“ na maďarskej strane ukrajinskej hranice, povedal s tým, že „Maďarsko sa nenechá vydierať.“

Kyjev odmieta obvinenia a pripomína ruské útoky na infraštruktúru

Ukrajina si v utorok pripomenula štvrté výročie plnoformátovej ruskej invázie. Pri tejto príležitosti prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v Kyjeve na spoločnej tlačovej konferencii s predstaviteľmi EÚ uviedol, že opravenie ropovodu Družba je nebezpečné, keďže Rusko útočí na ukrajinských opravárov. „Tak načo? Načo renovovať? Aby sme prišli o ľudí? Myslím si, že je to veľmi vysoká cena,“ povedal.

22. februára 2026 o 11:37 Čas čítania 0:38 Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti

Orbánovi odkázal, aby svoje sťažnosti s pozastavením dodávok ropy cez Družbu adresoval Moskve. „Rusko tieto potrubia niekoľkokrát zničilo. Nemôže to byť tak, že Rusko ničí a Ukrajina renovuje,“ povedal Zelenskyj. Podľa ukrajinského prezidenta ruská ropa slúžiaca na financovanie vojny nemá miesto na európskom trhu.

Viktor Orbán
Zdroj: TASR/ AP Photo/Alex Brandon
25. februára 2026 o 13:56 Čas čítania 1:45 Rusko posiela do Európy vlny migrantov. Prechádzajú cez podzemné tunely z Bieloruska, tvrdí Varšava Rusko posiela do Európy vlny migrantov. Prechádzajú cez podzemné tunely z Bieloruska, tvrdí Varšava
24. februára 2026 o 5:55 Čas čítania 0:41 Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
26. februára 2026 o 7:46 Čas čítania 0:30 Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti
