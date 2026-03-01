Rozhodujúce sú konkrétne znaky a najmä dohoda účastníkov na zavinení.
Z právneho hľadiska je kľúčové rozlíšiť, či ide o škodovú udalosť, alebo o dopravnú nehodu, ktorú je potrebné oznámiť Policajnému zboru. Rozhodujúce sú konkrétne znaky a najmä dohoda účastníkov na zavinení.
Za škodovú udalosť sa považuje udalosť v cestnej premávke, pri ktorej:
- nedošlo k usmrteniu ani zraneniu osoby,
- nebola poškodením znefunkčnená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
- nedošlo k úniku nebezpečných látok,
- účastníci si splnili zákonné povinnosti (zastavili, preukázali totožnosť, poskytli údaje o poistení),
- existuje výslovná dohoda o zavinení, ktorá je písomne potvrdená v tlačive o nehode.
Práve posledný bod je najdôležitejší. Ak sa vodiči jednoznačne dohodnú na tom, kto škodu spôsobil, a túto skutočnosť uvedú a podpíšu v správe o nehode, zákon nevyžaduje privolanie polície. V takom prípade si účastníci udalosť vyriešia prostredníctvom poisťovne, najčastejšie z povinného zmluvného poistenia vinníka.
O dopravnú nehodu (ktorú treba oznámiť polícii) ide vtedy, ak:
- niektorý z účastníkov nesplní svoje zákonné povinnosti,
- vodič je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, prípadne sa odmietne podrobiť vyšetreniu,
- účastníci sa nedohodnú na zavinení,
- vzniknú okolnosti nasvedčujúce závažnejším následkom (napríklad podozrenie na zranenie).
V týchto prípadoch je oznámenie udalosti povinné a jej objasnenie preberá polícia.
