TASR
dnes 28. februára 2026 o 9:40
Čas čítania 0:34

AKTUÁLNE: Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael

AKTUÁLNE: Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael
Zdroj: Refresher

Armáda zaznamenala vypálenie striel z Iránu.

Izrael v sobotu vydal v varovanie pred raketovým útokom pre územie celej krajiny po tom, čo armáda zaznamenala vypálenie striel z Iránu. Informovala o tom agentúra AP s tým, že na severe Izraela bolo počuť výbuchy, pravdepodobne v dôsledku aktivity protivzdušnej obrany zachytávajúcej izraelské rakety. Izrael a Spojené štáty predtým spustili vojenský zásah proti Iránu.

Izraelské médiá krátko po oznámení armády uviedli, že Irán zaútočil na Izrael balistickými raketami. Obete alebo škody bezprostredne hlásené neboli. Izraelčania sa majú počas poplachu skryť do bezpečia.


Iránske polovojenské Revolučné gardy vzápätí potvrdili spustenie prvej vlny odvetného útoku na Izrael, v rámci ktorej vypustili rakety aj drony.


V Iráne sa v sobotu ráno po spoločnom izraelsko-americkom vojenskom zásahu ozývali výbuchy. Hlásili ich z viacerých miest vrátane Teheránu, Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu.


Americký prezident Donald Trump oznámil, že cieľom týchto „veľkých bojových operácií“ je odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim.

27. februára 2026 o 17:13 Čas čítania 0:34 Presťahovala sa, no adresu v lotérii nezmenila. Práve vďaka tomu vyhrala 166-tisíc eur Presťahovala sa, no adresu v lotérii nezmenila. Práve vďaka tomu vyhrala 166-tisíc eur
26. februára 2026 o 16:46 Čas čítania 0:41 Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
22. februára 2026 o 11:37 Čas čítania 0:38 Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
