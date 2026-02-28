Pri americko-izraelskom nálete na juh Iránu zahynulo v budove základnej školy najmenej 40 dievčat.
Vojenská operácia USA a Izraela priniesla tragické správy z juhu Iránu. Iránske médiá informovali, že rakety zasiahli dievčenskú základnú školu v provincii Hormozgán. Podľa miestneho predstaviteľa, ktorého citovala agentúra AFP, prišlo o život najmenej 40 žiačok a ďalších 48 utrpelo zranenia.
V čase útoku sa v škole v okrese Mínáb nachádzalo približne 170 detí. Podľa iránskej agentúry Tasním leží škola v oblasti, kde Irán sústreďuje niekoľko námorných základní a kde pôsobia aj polovojenské Revolučné gardy. Pôvodné odhady o piatich obetiach sa v priebehu dňa dramaticky zvýšili.
Teherán na sobotňajší vojenský zásah zareagoval okamžite. Revolučné gardy odpálili rakety nielen na Izrael, ale aj na americké vojenské zariadenia v piatich arabských štátoch: Katar, Bahrajn, Kuvajt, SAE a Jordánsko. Agentúra AP uviedla, že padajúce úlomky z rakety zabili jedného človeka v Spojených arabských emirátoch. Izraelská záchranná služba hlási jedného ľahko zraneného muža.
Legitímne ciele a diplomatické odsúdenie
Revolučné gardy vo svojom vyhlásení označili všetky základne a záujmy USA na Blízkom východe za „legitímne cieľe“. Spojené štáty považujú za hlavného hýbateľa agresie a Izrael za jej sponzora.
Na stupňujúce sa násilie reagovali susedné krajiny: Saudská Arábia a SAE útoky ostro odsúdili a vyjadrili solidaritu s napadnutými štátmi. Jordánsko deklarovalo, že hoci nie je účastníkom konfliktu, bude brániť svoje záujmy všetkými silami a vyzvalo na okamžité zastavenie eskalácie.