Vojenský konflikt medzi Izraelom, USA a Iránom v sobotu paralyzoval svetovú leteckú dopravu.
Útoky Spojených štátov a Izraela na Irán vyvolali na Blízkom východe bezprecedentný kolaps v doprave. Najrušnejšie medzinárodné letisko sveta, Dubai International (DXB), v sobotu s okamžitou platnosťou pozastavilo všetky prílety a odlety. Úrady nateraz neuviedli žiadny časový odhad, kedy prevádzku obnovia, informuje express.
Zastavenie dopravy medzi Východom a Západom
Rozsiahla bojová operácia, ktorú prezident Donald Trump potvrdil v sobotu ráno, prinútila Irán a Irak k okamžitému uzavretiu ich vzdušných priestorov. Keďže si Izrael a Irán začali vymieňať raketové údery, letecké koridory spájajúce Európu s Áziou takmer úplne zanikli.
Dubajské letisko bežne vybaví štvrť milióna cestujúcich denne. Jeho úplné odstavenie tak spustilo dominový efekt v globálnej leteckej sieti. Dáta z portálu Flightradar24 ukazujú, že lietadlá, ktoré pôvodne smerovali do Perzského zálivu, sa imuseli otočiť alebo hľadať náhradné trasy nad Saudskou Arábiou.
Ktoré aerolinky rušia lety?
K domácej spoločnosti Emirates, ktorá pozastavila operácie v Dubaji, sa pridali desiatky ďalších svetových dopravcov. Tu je prehľad najdôležitejších obmedzení:
- Emirates: Pozastavili prevádzku v Dubaji; lety do Bagdadu, Bejrútu a Ammánu sú úplne uzemnené.
- Qatar Airways: Zastavili lety po uzavretí katarského vzdušného priestoru; stroje smerujúce z Londýna či Manchestru sa otočili uprostred cesty.
- Wizz Air: S okamžitou platnosťou ruší všetky lety do Izraela, Dubaja, Abú Zabí a Ammánu, a to až do 7. marca.
- Lufthansa a Air France: Rušia spojenia s Tel Avivom a Bejrútom.
- Turkish Airlines: Zrušili lety do Iraku, Iránu, Libanonu a Sýrie do 2. marca; dnešné lety do Dubaja, Kataru a Kuvajtu sú rovnako zrušené.
- British Airways a Virgin Atlantic: Zrušili lety do Tel Avivu, Bahrajnu a Dubaja; ostatné trasy presmerovali mimo iracký vzdušný priestor.
Možnosti pre pasažierov
Letecké spoločnosti sa cestujúcim ospravedlňujú a prioritne riešia ich bezpečnosť. Väčšina dopravcov, vrátane Emirates, ponúka zasiahnutým klientom bezplatnú zmenu rezervácie alebo vrátenie peňazí.