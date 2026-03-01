Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 1. marca 2026 o 8:44
Čas čítania 1:01

Slovákom po zrážke vlakov výrazne znížili odškodné o tisícky eur. Mnohí trpia vážnymi zdravotnými následkami

Slovákom po zrážke vlakov výrazne znížili odškodné o tisícky eur. Mnohí trpia vážnymi zdravotnými následkami
Zdroj: TASR / František Iván

Zranení, ktorí dodnes bojujú s chronickými bolesťami a následkami nehôd, považujú toto rozhodnutie za nespravodlivé.

Cestujúci, ktorí zažili minuloročné zrážky vlakov pri Pezinku a v Jablonove nad Turňou, čelia nečakanému rozhodnutiu. Kompetentní ich zranenia preradili zo stredne ťažkej kategórie medzi ľahké, čím im automaticky znížili odškodné z pôvodných 10 000 eur na 3 000 eur. Mnohí z nich pritom dodnes trpia vážnymi zdravotnými následkami, informuje portál tvnoviny.

Jednou z obetí je Veronika, ktorú nehoda na dlhý čas vyradila z bežného života a odkázala na pomoc najbližších. Svoju skúsenosť opísala slovami:

Dva týždne ma museli doma sprchovať manžel s dcérou. Nevedela som sa ani postaviť z postele, celé telo som mala samú modrinu a pre bolesti som nemohla ani spať.“
Podobný osud postretol aj pani Evu, ktorej náraz spôsobil zlomeninu ruky, otras mozgu a poranenia hlavy, chrbtice aj kolena. Po troch dňoch v nemocnici nasledovali mesiace rehabilitácií:

Chrbát aj ruka ma stále bolia. Lekári nevylúčili ani operáciu. Nemám plnú silu v ruke ani pevný úchop, preto som sa do práce vrátila zatiaľ skúšobne.“

Pani Eva dostala od železníc oficiálne vyrozumenie, ktoré ju nemilo prekvapilo: „Zo železníc mi prišiel list, že po prešetrení som preradená medzi ľahko zranených a namiesto 10-tisíc eur mám nárok na 3-tisíc.“

 

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá má vyplácanie odškodného schváleného vládou zabezpečiť, sa odvoláva na údaje zo zdravotníckych zariadení. Univerzitná nemocnica Bratislava potvrdila, že kompetentným poskytla údaje o pacientoch na základe ich vyžiadania.

Nezrovnalosti v kategóriách trápia aj ďalšiu cestujúcu, Veroniku. Hoci ju zdravotníci pôvodne klasifikovali ako stredne ťažko zranenú, v rozhodnutí o odškodnom figuruje ako ľahký prípad. Jej stav sa pritom v januári skomplikoval, keď jej lekári zistili tekutinu v brušnej dutine.

 

vlaky zrážka
Zdroj: TV Noviny Reprofoto



Slovensko
