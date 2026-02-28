AKTUÁLNE: Irán útočí na vojenské zariadenia USA v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch

Výbuchy hlásia v Dauhe, Abú Zabí i Manáme.
Irán v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela útočí na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch (SAE). Výbuchy hlásia v Dauhe, Abú Zabí i Manáme.
Správu budeme aktualizovať.
