Veľký výrobca elektroniky na západe Slovenska má zavrieť televíznu fabriku. O prácu môže prísť približne 800 ľudí.
Televízny závod Samsung v Galante má ukončiť výrobu. Informoval o tom portál Denník E. Podľa informácií z prostredia firmy sa zatvorenie týka vyše 800 zamestnancov. Spoločnosť má na Slovensku pokračovať už len s logistickým centrom v Gáni pri Galante, kde pracuje približne 700 ľudí. Spoločnosť situáciu oficiálne nekomentovala.
Prečo sa výroba končí
Za rozhodnutím má byť kombinácia viacerých faktorov. Spomína sa pokles dopytu po televízoroch, rast mzdových nákladov aj vysoké ceny energií. Výroba v závode postupne klesala. V roku 2021 sa na mieste vyrobilo približne 6,5 milióna kusov, neskôr už len okolo 4,1 milióna.
Situáciu komentoval aj premiér
Premiér Robert Fico v piatok počas návštevy hlinikárne Slovalco povedal, že má informáciu o tom, že firma zvažuje z globálnych dôvodov „prekreslenie“ výrobných kapacít vo svojich fabrikách.
Predseda vlády zároveň povedal, že ak by Slovensko patrilo medzi krajiny, kde by sa výroba televíznych obrazoviek utlmovala, vláda sa bude pýtať, čím by sa to nahradilo.