Ochladenie by mohlo prísť až v druhej polovici mesiaca.
Na zimu môžeme aspoň na pár dní zabudnúť. Slovensko čaká príjemný prvý marcový týždeň plný slnka a nadpriemerných teplôt. Hoci rána budú ešte chladnejšie, cez deň môžu teploty vystúpiť až na +15 až +17 °C. Hrubé zimné bundy tak pokojne vymeňte za ľahšie oblečenie, informuje portál iMeteo.sk.
Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš, ktorá prinesie stabilné a prevažne jasné dni bez výraznejších zrážok. Slnečné počasie vytvorí ideálne podmienky na prechádzky, šport v prírode či prvé jarné práce v záhrade.
Podľa dlhodobých predpovedí by mal byť marec teplotne nadpriemerný a zrážkovo skôr suchší. Prvá polovica mesiaca bude pokojná a teplá. V druhej polovici sa však situácia môže zmeniť – do Európy by sa mohol dostať chladnejší vzduch v súvislosti s narušením polárneho víru. Najbližšie dni však budú patriť slnku a príjemným jarným teplotám.