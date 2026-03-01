Raketové útoky na Blízkom východe uväznili aj desiatky Slovákov v dovolenkových rezortoch.
Vojnový konflikt medzi Izraelom, USA a Iránom už pocítili aj cestujúci na Letisku M. R. Štefánika (BTS) v Bratislave. Eskalácia napätia ochromila letecké spojenia s obľúbenými dovolenkovými destináciami v Perzskom zálive a prinútila cestovné kancelárie k rázny krokom.
Dopravca Smartwings zareagoval na bezpečnostné riziká okamžitým zrušením viacerých spojov. Podľa webovej stránky letiska dopravca škrtol:
- Prílety z Maskatu (Omán): Sobota (28. 2.) a nedeľa večer.
- Lety do Dubaja (SAE): Nedeľný dopoludňajší odlet aj polnočný prílet späť na Slovensko.
Cestovná kancelária Satur nepretržite monitoruje situáciu a hľadá spôsoby, ako bezpečne dopraviť Slovákov z Dubaja domov.
Pre tých, ktorí mali odletieť cez víkend (28. 2. – 1. 3.), Satur zájazdy do Ománu a Dubaja zrušil. Klienti si môžu vybrať náhradný termín, inú destináciu alebo požiadať o vrátenie peňazí v plnej výške. O ďalšom postupe pri letoch po 1. marci bude kancelária informovať individuálne podľa vývoja situácie.
Poisťovne predlžujú ochranu zdarma
Pozitívnou správou pre uviaznutých cestujúcich je postoj poisťovní. Uniqa automaticky a bezplatne predlžuje cestovné poistenie všetkým klientom, ktorým konflikt skrížil plány.
Hovorkyňa poisťovne Beáta Lipšicová spresnila: „Opatrenie platí pre každého, komu sa pobyt predĺžil pre zrušený alebo posunutý let v dôsledku eskalácie konfliktu na Blízkom východe a mal v čase plánovaného návratu aktívne cestovné poistenie.“
Poistné krytie vrátane zdravotnej starostlivosti tak trvá až do momentu, kým sa cestujúci bezpečne nevrátia na Slovensko.