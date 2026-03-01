Nitrianska polícia hlási od pondelkového rána stopku pre dopravu v obci Lúčnica nad Žitavou.
Polícia upozorňuje vodičov na vážne dopravné obmedzenie v okrese Nitra. Od pondelka 2. marca (od 8:30 h) cestári úplne uzavrú cestu III/1656 v obci Lúčnica nad Žitavou. Uzávera potrvá až do polovice júla.
Dôvodom obmedzenia je nevyhnutná rekonštrukcia mosta ponad potok Lúžtek. Odborníci ho vyhodnotili ako objekt v havarijnom stave.
„Vzhľadom na šírkové parametre cesty a technológiu stavby musíme úsek cesty v rámci mosta úplne uzavrieť. Na obmedzenie bude vodičov upozorňovať dočasné dopravné značenie,“ priblížila polícia.
Kadiaľ vedie obchádzka?
Vodiči sa musia pripraviť na zdržanie a využiť značenú obchádzkovú trasu. Tá povedie: cez mesto Vráble a následne po ceste II/511 v smere na Žitavce.