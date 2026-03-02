Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 2. marca 2026 o 7:12
Čas čítania 0:28

Ako funguje prednostné vyšetrenie na Slovensku? Vysvetľujeme, kedy nemusíte platiť

Ako funguje prednostné vyšetrenie na Slovensku? Vysvetľujeme, kedy nemusíte platiť

Poplatky sú prípustné len pri nadštandardných alebo súkromných službách.

Najčastejším typom poplatku, s ktorým sa pacienti stretávajú, je úhrada za prednostné vyšetrenie – teda za skorší termín alebo rýchlejšie vybavenie. Zákon však jasne stanovuje, že pri výkonoch hradených z verejného zdravotného poistenia nemôže byť poskytnutie starostlivosti podmienené doplatkom od pacienta.

Poplatky sú prípustné len v prípade nadštandardných služieb, napríklad mimo bežných ordinačných hodín alebo v rámci súkromnej starostlivosti, ktorá nie je hradená poisťovňou. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozorňuje, že súčasná prax mnohých ambulancií pôsobí ako „poplatková fantázia“ a vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby zaviedlo jednotný a transparentný systém poplatkov. Tak by pacienti jasne vedeli, za čo a prečo platia a aké majú alternatívy.

Pozri si kompletný prehľad poplatkov, ktoré Slováci často platia aj keď majú byť zadarmo. 
14. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 2:39 PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
29. novembra 2025 o 13:46 Čas čítania 0:40 SNS navrhla zákaz predaja a distribúcie syntetického mäsa. Predstavuje vraj riziko pre zdravie Slovákov SNS navrhla zákaz predaja a distribúcie syntetického mäsa. Predstavuje vraj riziko pre zdravie Slovákov
29. novembra 2025 o 12:13 Čas čítania 0:15 Pri Bratislave skočil muž pod vlak. Pre zrážku museli zastaviť dopravu v jednom úseku Pri Bratislave skočil muž pod vlak. Pre zrážku museli zastaviť dopravu v jednom úseku
Ilustračná foto.
Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Daniel Stehlík
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Slovensko
pred 3 dňami
