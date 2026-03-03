Hlavné témy
TASR
dnes 3. marca 2026 o 7:46
Čas čítania 0:53

Útok USA a Izraela na Irán zdvihol ceny ropy. Pohonné látky môžu zdražieť o 2 až 5 centov za liter

Útok USA a Izraela na Irán zdvihol ceny ropy. Pohonné látky môžu zdražieť o 2 až 5 centov za liter
Zdroj: Getty Images/Sean Gallup

Trhy započítavajú riziko širšieho konfliktu, ohrozené môžu byť dodávky cez strategický Hormuzský prieliv.

Útok USA a Izraela na Irán okamžite rozhýbal finančné trhy. Cena ropy vyskočila približne o 10 % k úrovni 80 dolárov za barel a analytici nevylučujú ďalší rast až k hranici 100 dolárov. „Finančné trhy už neoceňujú len napätie, ale začali započítavať reálne geopolitické riziko a možnosť širšieho vojenského konfliktu,“ uviedol analytik XTB Matej Bajzík. Podľa neho by to mohlo v najbližších dňoch znamenať zdraženie pohonných látok o dva až päť centov za liter.

Hormuzský prieliv ako rizikový bod

Rast cien súvisí najmä s obavami o dodávky ropy cez strategický Hormuzský prieliv. „Irán síce zatiaľ prieliv formálne neblokuje, no doprava ropy je čiastočne obmedzená, keďže niektoré spoločnosti sa zdráhajú posielať tankery do oblasti,“ doplnil Bajzík.

Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák pripomenul, že Irán denne vyváža približne 1,6 milióna barelov ropy a cez Hormuzský prieliv prechádza až pätina svetovej spotreby ropných kvapalín a LNG.

Zdražel aj plyn a zlato

Napätie sa prejavilo aj na cenách zemného plynu, ktorý zdražel o približne štvrtinu a prekročil 40 eur za megawatthodinu. Výrazne rástla aj cena zlata. „Zdá sa, že trh momentálne viac zohľadňuje globálnu averziu k riziku než politický faktor samotný,“ dodal Bajzík.

Dolár ako bezpečný prístav

Dolár v reakcii na zvýšenú neistotu posilnil a kurz sa pohybuje okolo úrovne 1,17 USD za euro. Investori totiž v čase geopolitického napätia presúvajú kapitál do amerických aktív, ktoré vnímajú ako bezpečnejšie.

Zdroj: Pexels/volně k užití
