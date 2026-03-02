Veľké firmy v regióne už prejavili záujem o prepustených pracovníkov.
V areáli spoločnosti Samsung Electronics Slovakia v Galante vznikne dočasné pracovisko úradu práce. Jeho cieľom je pomôcť zamestnancom, ktorých sa dotkne ukončenie výroby televízorov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš.
Zatvorenie závodu sa priamo dotkne približne 750 ľudí, ďalších 750 pracovných miest zostane zachovaných v distribučnom centre. Výroba sa bude ukončovať postupne do mája 2026.
Veľké firmy už prejavili záujem
Ministerka hospodárstva Denisa Saková uviedla, že veľké firmy v regióne už prejavili záujem o prepustených zamestnancov. Ide napríklad o Stellantis v Trnave, Jaguar Land Rover v Nitre či spoločnosť Gotion pri Šuranoch, ktoré plánujú prijímať stovky až tisíce nových pracovníkov.
Podľa ministra práce je v Trnavskom kraji dostatok voľných miest a nezamestnanosť patrí medzi najnižšie na Slovensku. Vláda chce zároveň využiť aj európske fondy na podporu rekvalifikácie zamestnancov. Samsung rozhodnutie odôvodnil globálnymi zmenami na trhu s televízormi a vysokými cenami energií.