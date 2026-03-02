Ak príjem klienta nestačí na pokrytie plnej sumy, rozdiel spravidla uhrádza rodina.
Pobyt v domovoch seniorov bude od začiatku roka drahší. Viaceré zariadenia po celom Slovensku upravili svoje cenníky smerom nahor. Dôvodom sú vyššie náklady na chod zariadení, najmä rast miezd a cien energií či služieb, informovali tvnoviny.sk.
Zdražovanie sa netýka len jedného regiónu
Podľa informácií STVR zo zariadení sa zvýšenie cien najčastejšie pohybuje v desiatkach eur mesačne, niekde však presahuje aj túto hranicu.
Výška poplatku za pobyt závisí od toho, aké služby zariadenie poskytuje a kto ho prevádzkuje. Mesačne môže ísť približne o 400 eur, ale aj o viac než 1 000 eur.
Ak dôchodok seniora nestačí, zvyšok zvyčajne dopláca rodina. V mestských alebo krajských zariadeniach môže časť sumy pokryť samospráva. Napriek tomu sa nedoplatky každý rok rátajú v miliónoch eur.