Ministerstvo financií okamžite zareagovalo a navýšilo celkový objem ponuky na 500 miliónov eur.
Ministerstvo financií (MF) SR v utorok oznámilo mimoriadny úspech novej emisie štátnych dlhopisov určených pre bežných občanov. Počas prvého dňa predaja (pondelok 2. 3. 2026) si ľudia kúpili dlhopisy v celkovej hodnote 245 miliónov eur.
Záujem verejnosti prekonal očakávania, čo prinútilo úrady okamžite reagovať. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) sa na základe vysokého dopytu rozhodla zvýšiť objem ponuky z pôvodných 400 miliónov na 500 miliónov eur.
Rezort financií k aktuálnej situácii dodal: „Predaj bude pokračovať až do naplnenia plánovaného objemu 500 miliónov eur.“
Štát ponúka občanom dve možnosti investovania, ktoré lákajú najmä oslobodením od daní, odvodov a poplatkov:
- Investor II: Má splatnosť dva roky a ponúka ročný výnos 2,7 %. Počas prvého dňa si tento typ kúpili ľudia za 146 miliónov eur.
- Patriot II: Ponúka splatnosť štyri roky a vyšší ročný výnos 3 %. V pondelok dosiahol predaj tohto dlhopisu objem 99 miliónov eur.
Kde si môžu občania dlhopisy kúpiť?
Predaj cenných papierov zabezpečuje päť vybraných bánk: Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, ČSOB a UniCredit Bank. Občania môžu využiť nielen ich kamenné pobočky po celom Slovensku, ale aj elektronické bankovníctvo.
Ministerstvo pôvodne naplánovalo predaj do 20. marca. Vzhľadom na fakt, že za jediný deň ľudia vyčerpali takmer polovicu navýšenej emisie, sa však ponuka pravdepodobne minie oveľa skôr.