Podľa Slovenskej správy jaskýň mohlo ísť o nelegálnu kafilériu.
Pri kontrole jaskyne v lome v Závažnej Porube (okres Liptovský Mikuláš) zistili jaskyniari znečistenie kadávermi uhynutých hospodárskych zvierat. Slovenská správa jaskýň (SSJ) o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že ide o jaskyňu, ktorá je dlhá 25 metrov a hlboká desať metrov.
V spolupráci s obcou Závažná Poruba jaskyňu vyčistili od zvyškov zvierat, ako sú vnútornosti, hlavy a kože, ktoré boli asi tri týždne staré. Následne SSJ pokračovala v odstraňovaní starších pozostatkov oviec. „Vyzerá to tak, že si z jaskyne niekto spravil nelegálnu kafilériu. Treba zdôrazniť, že hnijúci odpad počas intenzívnych zrážok môže kontaminovať miestne podzemné vody,“ skonštatovala SSJ.
Podobné prípady sa objavujú aj inde na Slovensku
Tvrdí, že podobných prípadov sa v jaskyniach na Slovensku v poslednej dobe vyskytlo niekoľko. „Takíto nezodpovední jedinci neznečisťujú len jaskyne a ich biotop, ale škodia nám všetkým,“ dodala správa.
Znečistenie jaskýň môže ohroziť aj podzemné vody
Hydrogeologička SSJ Dagmar Haviarová prednedávnom pre TASR uviedla, že znečistenie jaskýň uhynutými a často chorými živočíchmi, ako aj rôznym odpadom, nepredstavuje problém len pre podzemné ekosystémy, ale môže mať vplyv aj na kvalitu podzemných a pitných vôd. Kontaminácia sa z povrchu krasových území veľmi rýchlo šíri do podzemných vôd.
Odborníci varujú pred zdravotnými rizikami
Znečistenie sa môže podľa Haviarovej dostať do studní, ktoré ľudia bežne využívajú ako zdroj pitnej vody. V pitnej vode sa následne zvyšujú koncentrácie nežiaducich látok, ako je dusík, fosfor či dusičnany, a veľmi nebezpečná je mikrobiologická kontaminácia. Zároveň upozornila, že konzumácia takejto vody môže spôsobiť črevné zažívacie ťažkosti a negatívne vplývať aj na niektoré ľudské orgány.