Ak sa predpoveď naplní, globálne teploty môžu opäť výrazne stúpnuť a rok 2026 by sa mohol zaradiť medzi najteplejšie v histórii meraní.
Klimatický jav El Niño by sa mohol vrátiť už počas tohto roka. Podľa amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) existuje 50- až 60-percentná pravdepodobnosť, že sa objaví medzi júlom a septembrom. Ak sa tak stane, rok 2026 by mohol patriť medzi najteplejšie v histórii meraní, informuje portál iMeteo.sk.
El Niño vzniká vtedy, keď sa povrchové vody v rovníkovej časti Tichého oceánu výrazne oteplia. Tento jav ovplyvňuje počasie po celom svete a môže spôsobiť extrémne javy, napríklad silné dažde alebo suchá.
Podľa meteorológa NOAA Nata Johnsona môže El Niño dočasne zvýšiť priemernú globálnu teplotu približne o 0,1 až 0,2 °C. Práve preto roky s týmto javom často patria medzi najteplejšie.
El Niño sa objavuje približne každé dva až sedem rokov
Naposledy sa vyskytol medzi rokmi 2023 a 2024, čo prispelo k rekordným teplotám. Rok 2024 sa stal najteplejším rokom v histórii meraní, keď priemerná globálna teplota výrazne prekonala dlhodobý priemer.
Vedci upozorňujú, že ak sa El Niño vráti, rok 2026 alebo 2027 by mohli priniesť ďalšie teplotné rekordy, keďže atmosféra reaguje na tento jav s určitým oneskorením.