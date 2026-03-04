Polícia upozorňuje, že za bezpečnosť na cestách sú zodpovednosťou všetci účastníci premávky.
V utorok (3. marca) večer sa na Štúrovej ulici v Košiciach stala dopravná nehoda. Podľa doterajších informácií prechádzal chodec cez priechod na červenú a ho zrazilo vozidlo Škoda Octavia, ktoré malo zelenú. Vodič mal negatívnu dychovú skúšku. Chodec utrpel vážne zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní, informovala Polícia SR - Košický kraj na sociálnej sieti.
Policajti zároveň upozornili, že len minulý týždeň uložili chodcom v Košickom kraji 33 pokút za porušenie dopravných predpisov, z toho 11 v Košiciach.
Polícia preto apeluje na chodcov, aby rešpektovali svetelnú signalizáciu, pred vstupom na cestu sa presvedčili, že je bezpečné prejsť, a za zníženej viditeľnosti používali reflexné prvky. Bezpečnosť na cestách je zodpovednosťou všetkých účastníkov premávky.