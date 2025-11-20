Ďalšie miesta sú momentálne vo fáze rokovaní.
Nemecká drogéria Müller, ktorá sa na Slovensku objavila v júni 2025, plánuje ďalšie rozšírenie svojej siete. Podľa slov Soňe Kossuth z marketingového oddelenia spoločnosti je v pláne otvorenie prvej bratislavskej prevádzky v nákupnom centre Avion, ktorá bude zároveň najväčšou pobočkou v krajine. Slávnostné otvorenie je naplánované na jar 2026, informujú tvnoviny.sk.
Po bratislavskej predajni sa spoločnosť chystá otvoriť pobočku v Nitre, v nákupnom centre Centro. Ďalšie dve až tri predajne v hlavnom meste by mali pribudnúť v treťom štvrťroku 2026. Rozširovanie do ďalších krajských miest je momentálne vo fáze rokovaní.
Müller má svoje predajne v deviatich štátoch vrátane Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Lichtenštajnska, Španielska, Slovinska a Chorvátska. Slovenský trh sa tak postupne stáva súčasťou širšej medzinárodnej expanzie značky.