Existujú však výnimky, napríklad produkty z hygienických dôvodov, ktoré po otvorení už vrátiť nemožno.
Pri nákupe cez internet, telefonicky alebo poštou majú zákazníci zákonné právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru. Tovar môžu vrátiť aj bez uvedenia dôvodu, napríklad ak im nesedí alebo si nákup rozmyslia.
Výrobok je možné v tejto lehote aj primerane vyskúšať. Toto pravidlo platí len pri nákupoch na diaľku alebo mimo predajne.
Existujú však výnimky. Vrátiť nemožno tovar v ochrannom obale z hygienických dôvodov, ak bol po doručení otvorený. Ide napríklad o spodnú bielizeň, plavky, kontaktné šošovky, zubné kefky, holiace strojčeky či niektoré kozmetické produkty. Ak je však výrobok chybný, zákazník má stále právo na reklamáciu.