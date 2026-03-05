Za porušenie pravidiel hrozia pokuty až do výšky 5 % obratu firmy.
Novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorá platí od 12. novembra 2025, sprísnila pravidlá priameho marketingu. Jej cieľom je lepšie chrániť ľudí pred nevyžiadanými telefonátmi a správami od spoločností.
Nová definícia priameho marketingu
Zmeny presnejšie definujú, čo sa považuje za priamy marketing. Nejde už len o ponuku tovarov a služieb, ale aj o obchodné prieskumy, ak sú súčasťou marketingovej komunikácie.
Súhlas už nemožno získavať telefonátom
Firmy už po novom nesmú telefonovať, posielať SMS, e-maily ani používať automatické volacie systémy s cieľom získať súhlas na marketingové kontaktovanie. Súhlas musia získať iným spôsobom bez toho, aby človeka najskôr kontaktovali.
Zároveň musia dodržiavať zoznam telefónnych čísel, na ktoré je marketingové volanie zakázané, a používať špeciálne čísla s prefixom (0)888.
Nové pravidlá zavádzajú aj časové obmedzenie na používanie kontaktných údajov zákazníkov. Firmy ich môžu využívať najviac jeden rok po skončení zmluvy alebo nákupu.
Za porušenie hrozia pokuty
Ak spoločnosti tieto povinnosti porušia, regulačný úrad im môže udeliť pokutu od 200 eur až do 5 % z obratu.