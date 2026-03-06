Ministerstvu vnútra SR sa podarilo získať potrebné povolenia na ďalší repatriačný let z Ománu.
Ďalší repatriačný let z Ománu na Slovensko je naplánovaný na piatok, oznámilo vo štvrtok večer Ministerstvo vnútra SR s tým, že získalo všetky potrebné povolenia na jeho realizáciu. Informuje o tom TASR.
Lietadlo Airbus A319 Leteckého útvaru MV SR podľa vyhlásenia odletí po slovenských občanov v piatok o 04.00 h SEČ. Plánované pristátie v ománskej metropole Maskat je o 13.30 h miestneho času.
Ministerstvo vnútra informovalo, že sa mu po dlhých hodinách intenzívnej komunikácie podarilo získať povolenia na vykonanie repatriačného letu, pristátie aj zabezpečenie pozemnej obsluhy lietadla v Ománe.
Jeden z dvoch pôvodne plánovaných štvrtkových repatriačných letov z Ománu bol z dôvodu preťaženosti letiska odložený
„Proces získavania potrebných povolení si vyžadoval intenzívnu komunikáciu s príslušnými orgánmi a zahraničnými partnermi. Vďaka maximálnemu nasadeniu všetkých zúčastnených sa napriek administratívnej a logistickej náročnosti podarilo zabezpečiť všetko potrebné na realizáciu letu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Vo štvrtok sa mali pôvodne uskutočniť dva repatriačné lety z Ománu. Jeden z nich bol však z dôvodu preťaženosti letiska v Maskate odložený zo strany handlingových spoločností, informovalo predtým Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.