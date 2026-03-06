Spoločnosť Etihad vyhlásila, že do 19. marca bude prevádzkovať zredukovaný letový poriadok do približne 70 destinácií.
Letecké spoločnosti Emirates so sídlom v Dubaji a Etihad Airways v Abú Zabí v piatok obnovili časť letov do viacerých miest zo svojich základní, aby pomohli dostať uviaznutých cestujúcich z Blízkeho východu. Informujú o tom správy agentúry Reuters.
Prevažná časť vzdušného priestoru v regióne však pre pretrvávajúcu vojnu Izraela a Spojených štátov proti Iránu zostáva uzavretá pre väčšinu komerčných letov kvôli riziku útokov dronmi a raketami. Úrady sa pri evakuácii desaťtisícov ľudí spoliehajú na charterové lety a obmedzené komerčné služby.
Letisko v katarskej Dauhe zostáva zatvorené
Spoločnosť Etihad vyhlásila, že do 19. marca bude prevádzkovať zredukovaný letový poriadok do približne 70 destinácií vrátane Londýna, Paríža, Frankfurtu, Naí Dillí, New Yorku, Toronta a Tel Avivu. Emirates bude lietať do 82 destinácií vrátane Londýna, Sydney, Singapuru a New Yorku.
Prevádzka na letisku v Dubaji, zvyčajne najrušnejšom medzinárodnom uzle sveta, sa vo štvrtok takmer zdvojnásobila oproti predchádzajúcemu dňu, no podľa portálu Flightradar24 stále predstavovala len asi 25 percent bežnej úrovne.
Letisko v katarskej Dauhe zostáva zatvorené, hoci z Ománu a Saudskej Arábie sa podarilo zorganizovať menší počet evakuačných letov.